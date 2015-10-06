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سيدة تعود لمنزلها بعد اختفاء يومين بسبب خلافات مع أسرة زوجها بالغربية

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سيدة تعود لمنزلها بعد اختفاء يومين بسبب خلافات مع أسرة زوجها بالغربية سيدة تعود لمنزلها بعد اختفاء يومين بسبب خلافات مع أسرة زوجها بالغربية
كشفت المباحث الجنائية بالغربية، غموض اختفاء ربة منزل منذ يومين بقرية محلة زياد مركز سمنود، حيث توصلت التحريات إلى أن اختفاءها بسبب خلافات أسرية مع زوجها الذى يعمل بدولة كوريا.

بداية الواقعة، كانت ببلاغ تلقاه العقيد مازن الرشيدى مأمور مركز سمنود من أسرة الزوج "محمد ا" ويعمل بدولة كوريا بخروج زوجته "هبة .إ.م.ا" من المنزل وعدم عودتها مرة أخرى.

تم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية، الذى قرر تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة قاده اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية، ضم العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود والعقيد وليد الجندى وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود والرائد حازم حسام رئيس مباحث مركز سمنود، وكشفت تحريات المباحث إلى وجود خلافات أسرية بين المتغيبة وزوجها الذى يعمل بكوريا.

كما كشفت التحريات أن الزوج كان فى طريقه إلى القرية لقضاء فترة إجازته، وتركت زوجته المنزل لخلافات مع زوجها، وعادت إلى منزلها مرة أخرى بعد تغيبها بيومين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابه التحقيق.

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مصر 365