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أحلام تحيى حفل العيد الأول لتأسيس “كورال مصر” 20 أكتوبر المقبل

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أحلام تحيى حفل العيد الأول لتأسيس “كورال مصر” 20 أكتوبر المقبل أحلام تحيى حفل العيد الأول لتأسيس “كورال مصر” 20 أكتوبر المقبل

 وجهت المطربة الاماراتتية احلام الشكر لوزارتى التضامن الإجتماعى والشباب ،ودار أوبرا جامعة للعلوم والتكنتولوجيا،عقب دعوتهم لها لإحياء حفل العيد الول لتكوين “كورال مصر” الذى أسسه المايسترو سليم سحاب ،والمقام الثامنة مساء الثلاثاء 20أكتوبر .

أحلام قالت اشكر دار اوبرا مصر والمايسترو سليم سحاب لاختياري لاحياء الاحتفالية الخاصة بمشروع ‫الاطفال المهمشين اطفال الشوارع في ‫مصر،مجهود رائع من وزارة الشباب والرياضة و التضامن الاجتماعي بالتعاون مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا واوبرا مصر، للاهتمام بقضية ‫اطفال_الشوارع “

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