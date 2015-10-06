استغلال شعر المولود بين الحقيقة والخرافة

شعر المولود ذلك الزغب الناعم والذي يكون خفيفاً ولا ينمو بسرعة يكون معرضاً للاستغلال ممن حولك، فيعتقد به الجهلاء أنه يفعل الأفاعيل ويبطل الأعاجيب مما يعجزون عنه، فلذلك احرصي على شعر هذا الملاك البريء.

الأجداد والجدات تفننوا في الاستفادة من شعر الصغير قبل أن يختفي، ويظهر بدلاً منه الشعر الدائم. ومن هذه الوسائل التي استخدموها ومعها معتقداتهم كالتالي:

- أطلقوا على شعر المولود شعر البطن، واعتقدوا أن حلاقته بقسوة لا تؤلم الطفل؛ لأنه لا يشعر بوجوده أساساً.

- يجب قصه وحرقه ودهن فروة شعر فتاة شعرها مجعد وخشن بعد حلاقته به؛ لكي يصبح شعرها ناعماً.

- يجب أن تشم امرأة عاقر رائحة الشعر المحترق؛ لكي تحمل؛ أي تشتهي الأطفال بسبب رائحة الشعر المحروق.

- قص شعر المولود ووضعه تحت وسادة عدة مشتبهٍ بهم في جرائم سرقة، ومن يبيض الشعر تحت رأسه بعد 3 أيام يكون هو السارق.

وأرسلي كل استفساراتك التي تتعلق بالحمل والولادة وتربية الاطفال على الإيميل الآتي [email protected] لتفيدك سيدتي وطفلك من خلال اختصاصييها.