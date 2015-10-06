محمد بن راشد: العمل الإنسانى يحتاج لرؤية وهدفنا تغيير حياة 130 مليون إنسان

غرد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، فى سلسلة تدوينات له على حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلا: "ترأست اليوم الاجتماع الأول لمبادرات محمد بن راشد العالمية التى تستهدف 130 مليون إنسان الفترة المقبلة، حماس وإرادة قوية رأيتها فى عيون الجميع".

وأضاف: " أبنائى وأهلى سيكونون فى الصف الأول فى هذا المشروع، والعمل الإنسانى اليوم يحتاج لرؤية وتخطيط ومتابعة".

واستطرد حاكم دبى على "تويتر": "حققنا فى الماضى 56 مليون مستفيد، وتوحد 28 جهة إنسانية وتنموية تحت مظلة واحدة سيمكننا بإذن الله من مضاعفة هذه الأعداد بشكل كبير".

واختتم تدويناته قائلا: "إن العطاء يمتد بامتداد الحياة.. ويعطيك حياة فوق الحياة، وتأثيره يستمر ويمتد بقدر ما تعطيه من حياتك وطاقتك، ودعوتى للجميع للانضمام لهذه المسيرة".



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