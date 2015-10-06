مسيرة استفزازية للمستوطنين بالقدس القديمة..واقتحامات للمسجد الأقصى

انطلقت مسيرة استفزازية للمستوطنين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، إلى مكان عملية الطعن التى نفذها الشهيد مهند حلبى بشارع الواد فى البلدة القديمة بالقدس المحتلة، رفعوا فيها الأعلام الإسرائيلية، ورددوا شعارات عنصرية، بحماية قوات معززة من جنود الاحتلال، الذين منعوا المقدسيين من المرور فى المنطقة.

وفى السياق، أزالت قوات الاحتلال الإسرائيلى الحواجز الحديدية عن مداخل البلدة القديمة، بعد حصارها وإغلاقها يومين متواصلين، أمام من تقل أعمارهم عن الخمسين عاما، بينما مازال المسجد الأقصى يخضع لحصارٍ عسكرى مشدد، تسمح بموجبه فقط لمن تزيد أعمارهم عن الخمسين عاما بالدخول إليه، وسط اعتصام للنساء الممنوعات من الدخول إليه، فى منطقة باب السلسلة.

من جانبها، واصلت جماعات المستوطنين اليهودية اقتحامها للمسجد الأقصى من باب المغاربة بحراسة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

من ناحية أخرى أصيب ثمانية شبان فلسطينيين اليوم "الثلاثاء " بأعيرة مطاطية، وآخرون بحالات اختناق، إثر تجدد المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى على المدخل الشمالى لمدينة بيت لحم، بعد تشييع جثمان طفل فلسطينى.

وصرح مدير الإسعاف والطوارئ فى الهلال الأحمر الفلسطينى محمد عوض بأن طواقم الهلال قدمت الإسعاف لثمانية شبان أصيبوا بأعيرة مطاطية، ونقل اثنان منهم إلى المستشفى لتلقى العلاج وصفت جروحهما بالمتوسطة.

وفى مدينة الخليل، تعرض عدد من الفلسطينيين لحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل.

وفى مدينة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم شابا فلسطينيا، خلال اقتحامها خيمة عزاء الشهيد فادى علوان فى بلدة "بيت حنينا " شمال القدس المحتلة، حيث اقتحمت قوة إسرائيلية مستعربة خيمة عزاء، وشرعت بإطلاق قنابل الصوت باتجاه عشرات المواطنين الفلسطينيين المتواجدين فى الخيمة، واعتقلت شابا واقتادته إلى جهة مجهولة.

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى تواصل احتجاز جثمانى الشهيدين فادى علون (19 عاما) من بلدة العيسوية، ومهند الحلبى (19 عاما) من رام الله.

على الصعيد ذاته أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز، خلال المواجهات التى لا تزال مستمرة مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى قرية دير نظام شمال غرب مدينة رام الله.

وقال شهود عيان أن عشرات المستوطنين الإسرائيليين هاجموا منزل أحد المواطنين بالحجارة، ما دفع بعشرات الشبان الفلسطينيين للتصدى لهم، حيث اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال، التى وفرت لهم الحماية.

وأضافوا أن العشرات من أهالى القرية أصيبوا بحالات الاختناق، فيما لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلى تفرض حصارا على القرية وتخضعها لحظر التجوال. . مشيرا إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت حديقة ومسرح شام وعاثت فيه تخريبا.

وفى قلقيلية، أصيب 10 فلسطينيين من بينهم طفل يبلغ من العمر 5 سنوات تم تحويله إلى مستشفى الدكتور درويش نزال لتلقى العلاج، فى حين عولجت باقى الحالات ميدانيا بالاختناق فى المواجهات المستمرة بين قوات الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنين من جهة، وأهالى قريتى الفندق وحجة بمحافظة قلقيلية من جهة أخرى.

يذكر أن المستوطنين الإسرائيليين قد اقتحموا قرية الفندق بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلى، مما دفع الأهالى للتصدى لهم بمساندة أهالى قرية حجة المجاورة.

كما عم الإضراب الشامل اليوم الثلاثاء، مدينة بيت لحم الفلسطينية وبلداتها وقراها، حدادا على استشهاد الطفل عبد الرحمن شادى عبيد الله (13 عاما) من مخيم عايده شمال بيت لحم، ظهر أمس.

وشمل الإضراب- الذى دعت إليه الفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية- المحلات التجارية، والمدارس، ومؤسسات التعليم العالى، وبدت الشوارع شبه خالية من المركبات. وسيتم تشييع جثمان الطفل الشهيد إلى مثواه الأخير ظهر اليوم.

وفى الخليل، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلى صباح اليوم، قضاة وموظفى المحكمة الشرعية من دخول مقرها المؤقت فى البلدة القديمة بمدينة الخليل، وسط أجواء متوترة سادت المنطقة.

وقال رئيس المحكمة القاضى عبد القادر إدريس أن قوات الاحتلال الإسرائيلى منعتهم بقوة السلاح من دخول مبنى المحكمة الشرعية المؤقت الجديد فى البلدة القديمة من مدينة الخليل. . مشيرا إلى أن قضاة المحكمة وموظفيها والمراجعين والمحامين رفضوا الانصياع لضباط الاحتلال الذين يحاولون إرغامهم على الانصراف من أمام المبنى المؤقت، وما زالوا حتى الآن.

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