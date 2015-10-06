«زيزو» : هدفنا الفوز بالسوبر وسيكون لى دور ف اختيار المدرب الأجنبى

أكد عبد العزيز عبد الشافى المكلف بإدارة الشئون الفنية والإدارية للفريق الأول للكرة بالأهلى، على أن اللاعبين لديهم الخبرات والمواهب التى تؤهلهم للتخلص من السلبيات التى شهدتها الفترة الماضية، موضحاً أن المهمة فى مباراة السوبر المصري المقرر لها يوم 15 أكتوبر الجارى، صعبة ولكنها ليست مستحيلة.

> وشدد زيزو على أن ثقافة كرة القدم تغيرت مقارنة بالماضى، وأن مختلف الأندية تعرضت لهزائم ثقيلة ولكنها سرعان ما عادت من جديد، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن أزمة قيد أحمد حجازى ورامى ربيعة ستنتهى خلال الأيام القليلة المقبلة.

> وكشف عبد الشافى ، عن دوره في اختيار المدرب الجديد مؤكداً على أنه يقوم بتجهيز عدد من السير الذاتية لمدربين أجانب، لإختيار مدرب قوى لقيادة الفريق الأحمر بعد مباراة السوبر.