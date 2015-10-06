تقرير .. برشلونة يلجأ للمحكمة العليا من أجل توران

قرر برشلونة الإسباني اللجوء للمحكمة العليا من أجل قيد أردا توران بدلا من رافينيا ألكانتارا في قائمة الفريق للموسم الجاري.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة قرر اللجوء للمحطة العليا "CAS" اعتراضا على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعدم قيد أردا توران بدلا من رافينيا رغم إصابة الأخيرة بإصابة طويلة.

برشلونة عوقب بالحرمان من القيد لفترتي قيد متتاليين بسبب مخالفته لقواعد الفيفا في قيد الناشئين.

عقوبة برشلونة انتهت بنهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية ، وسيكون من حقه قيد اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وتنص قوانين الفيفا أن بحالة وجود لاعب حر وغير مرتبط مع نادي بأي عقد فسيكون من حقه الانضمام لأحد الفرق بمنتصف الموسم إذا عان هذا النادي من نقص في قائمته بسبب تعرض أحد لاعبيه لإصابة طويلة وهذا ما حدث في حالة رافينيا ألكانتارا.

الفيفا فسر رفضه لقيد أردا توران في برشلونة بأن فترة القيد مازالت مستمرة في بعض الدول وهذا يعني عقوبة برشلونة مازالت مستمره أيضا.

أردا توران انضم لبرشلونة خلال الصيف المنصرم رفقة أليكس فيدال قادمان من فريقي أتليتكو مدريد وسيفيليا على الترتيب، لكن برشلونة لم يستطع قيدهما بسبب العقوبة الموقعة عليه.