تفوق كاسح للمنتخبات العسكرية المصرية بكوريا الجنوبية

نجحت المنتخبات العسكرية المصرية المشاركة فى الدورة العالمية للالعاب العسكرية السادسة والتى تقام فى كوريا الجنوبية فى المدة من 26/9/2015 الى 14/10/2015 فى تحقيق التفوق منقطع النظير فى جميع المباريات التى لعبتها حتى الان ، ونجح منتخب كرة القدم الفوز على منتخب غينيا بنتيجة 6-1 فى المباراة الاولى والفوز على منتخب كندا بنتيجة 5-0 فى المباراة الثانية ، كما تمكن منتخب الكرة الطائرة من التغلب على منتخب فنزويلا بنتيجة 3-0 فى المباراة الاولى والتغلب على منتخب الصين بنتيجة 3-1 فى المباراة الثانية ، وحقق منتخب كرة اليد الفوز على المنتخب العمانى فى المباراة الاولى بنتيجة 27-23 والفوز على منتخب البرازيل بنتيجة 30-18 .

كما نجح اللاعب على عيد الشوفى فى تحقيق الميدالية الذهبية فى وزن 66 كجم بعد تغلبه على نظيره المنغولى فى لعبة الجودو .

يأتى هذا التفوق فى ظل الدعم الذى توفرة القيادة العامة للقوات المسلحة لتطوير المنظومة الرياضية وبناء جيل من الابطال الرياضيين القادرين علي دعم المنتخبات الرياضية في كافة اللعبات لرفع العلم المصرى فى المحافل الدولية والعالمية .