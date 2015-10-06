أخبار عاجلة

6 وصفات طبيعية للعلاج والوقاية من ارتفاع اليوريك أسيد المسبب لمرض النقرس والتهاب المفاصل -
بالصور.. بدء تجهيز ساندوتش بطول كيلو متر على ضفة القناة في بورسعيد -
حينما تُبصر الأصابع.. حكاية أول مجلة للمكفوفين في مصر -
نائب يتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة بشأن رفع أسعار أكياس الدم -
بالصور- محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يشاركان الأطفال الاحتفال بـ"يوم اليتيم" -
العين الثالثة: لقاء خاص مع حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة -
العين الثالثة: تحليل مباراة الشرقية الزمالك والتي انتهت بفوز الشرقية بهدف نظيف -
بالصور || العثور على فتاة ادعت أنها حورية بحر حقيقية بأمريكا والشرطة تؤكد.. ليس لها هوية في السجلات ووجدناها عارية ومبللة في الشارع -
وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر -
كلوب يتحدث عن الغيابات والتأهل لدوري الأبطال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

«قطر» تتكبد خسائر في استثماراتها الخارجية بقيمة 12 مليار دولار

Google+ Print
«قطر» تتكبد خسائر في استثماراتها الخارجية بقيمة 12 مليار دولار «قطر» تتكبد خسائر في استثماراتها الخارجية بقيمة 12 مليار دولار

تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر

مُنيت الاستثمارات السيادية لدولة قطر، خسائر تقدر بنحو 12 مليار دولار خلال الشهور الثلاثة الماضية، بحسب أحدث الأرقام التي نشرتها صحيفة فايننشيال تايمز وبلومبرج.

وتعاني عدة شركات عالمية تستثمر فيها قطر، من أزمات أدت إلى تدهور أسهمها، وهو ما انعكس سلباً على صندوق الاستثمارات السيادية القطري.

وذكرت “فايننشال تايمز” أن أقصى الخسائر تم تسجيلها في شركة “فولكس فاجن” التي هوت القيمة السوقية لأسهمها، فتكبد الصندوق القطري خلال الربع الماضي خسائر فيها وحدها بقيمة 8.4 مليار دولار أميركي.

أما ثاني أكبر الخسائر فكانت في شركة “جلينكور” التي تعاني من أزمة تسببت في فقدانها ثلث قيمتها السوقية، وهو ما أدى إلى تكبيد صندوق قطر خسائر بقيمة 2.7 مليار دولار، ويمتلك الصندوق القطري ما نسبته 8.2% من أسهم الشركة التي تعاني من أزمة خانقة.

وتستثمر دولة قطر أيضاً في “بنك الصين الزراعي”، وهو شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق “هونغ كونغ”، وتبين أن الحصة القطرية فيها تكبدت خسائر بلغت قيمتها 650 مليون دولار خلال الفترة المشار إليها، أي خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وكالة كاش نيوز

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
حملة خليها تعفن تفشل في خفض أسعار الأسماك وارتفاع جنوني غير مسبوق في الأسعار .. تعرف عليها

حملة خليها تعفن تفشل في خفض أسعار الأسماك وارتفاع جنوني غير مسبوق في الأسعار .. تعرف عليها

نائب يتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة بشأن رفع أسعار أكياس الدم

نائب يتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة بشأن رفع أسعار أكياس الدم

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

فريق برازيلي يعرض أسعار منتجات «سوبر ماركت» على قمصانه

فريق برازيلي يعرض أسعار منتجات «سوبر ماركت» على قمصانه