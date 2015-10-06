«قطر» تتكبد خسائر في استثماراتها الخارجية بقيمة 12 مليار دولار

مُنيت الاستثمارات السيادية لدولة قطر، خسائر تقدر بنحو 12 مليار دولار خلال الشهور الثلاثة الماضية، بحسب أحدث الأرقام التي نشرتها صحيفة فايننشيال تايمز وبلومبرج.

وتعاني عدة شركات عالمية تستثمر فيها قطر، من أزمات أدت إلى تدهور أسعار أسهمها، وهو ما انعكس سلباً على صندوق الاستثمارات السيادية القطري.

وذكرت “فايننشال تايمز” أن أقصى الخسائر تم تسجيلها في شركة “فولكس فاجن” التي هوت القيمة السوقية لأسهمها، فتكبد الصندوق القطري خلال الربع الماضي خسائر فيها وحدها بقيمة 8.4 مليار دولار أميركي.

أما ثاني أكبر الخسائر فكانت في شركة “جلينكور” التي تعاني من أزمة تسببت في فقدانها ثلث قيمتها السوقية، وهو ما أدى إلى تكبيد صندوق قطر خسائر بقيمة 2.7 مليار دولار، ويمتلك الصندوق القطري ما نسبته 8.2% من أسهم الشركة التي تعاني من أزمة خانقة.

وتستثمر دولة قطر أيضاً في “بنك الصين الزراعي”، وهو شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق “هونغ كونغ”، وتبين أن الحصة القطرية فيها تكبدت خسائر بلغت قيمتها 650 مليون دولار خلال الفترة المشار إليها، أي خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وكالة كاش نيوز