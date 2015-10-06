الأهلي: نتمنى من كوبر علاج الحالة النفسية للاعبي الفريق والزمالك

رد مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي على وضعه على رأس قائمة المرشحين لقيادة الفريق الأحمر خلفا للمقال فتحي مبروك، قائلا ضمن ما قال "لم يخاطبني أحد بعد".

وكان عبد العزيز عبد الشافي المشرف على قطاع الكرة بالأهلي قد أعلن أن الثلاثي جورج ليكنز وكارلوس باكيتا وتوماس شاف في قائمة المرشحين لتولي القيادة إلى جانب مانويل جوزيه.

ثم استدرك زيزو "لكن جوزيه هو الأفضل والأقوى بحكم تاريخه الكبير وشعبيته، ولا تكافؤ فرص بينه وبين المرشحين الآخرين".

وتواصل FilGoal.com هاتفيا مع جوزيه عقب تصريحات زيزو.

لم يخاطبني أحد

المدير الفني البرتغالي أصر على التأكيد على نقطة واحدة، وهي أن لا أحدًا من مسؤولي الأهلي قد خاطبه في ذلك حتى الآن.

المدرب الحاصل مع الأهلي على أربعة ألقاب لدوري أبطال إفريقيا خلال ثلاث ولايات، قال لـFilGoal.com: "لم يتصل بي أحد بشأن تولي مسؤولية الفريق.. هذا هو الرد الأهم حاليا".

جوزيه كان قد سؤل بعد رحيل خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الأسبق للأهلي عن إمكانية عودته للأهلي، وكانت إجابته بالنفي، فسأله FilGoal.com اليوم إن كانت هذه مازالت إجابته.

فأجاب جوزيه من جديد "لم يخاطبني أحد للعودة بعد".

رغبة الجماهير

المدرب الذي جمع 20 بطولة مع الأهلي من بينها ستة ألقاب للدوري المصري آخرها عام 2011، دشن عدد من الجمهور الأحمر وسمًا (هاشتاج) على موقع تويتر طالبوا فيه بعودته، وهو ما جعله ضمن قائمة المرشحين رغم اعتراض بعض أعضاء مجلس الإدارة.

وقال جوزيه الذي لم يتول قيادة أي ناد منذ رحيله عن بيرسيبوليس الإيراني عام 2012: "أقدّر رغبة الجمهور في عودتي".

وتابع "علاقتي بالجمهور المصري بشكل عام كانت متميزة، وبجمهور الأهلي خاصة فهي علاقة رائعة".

وأتم "على أي حال، لم أتلق مكالمة من الأهلي بعد".