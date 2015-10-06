أخبار عاجلة

6 وصفات طبيعية للعلاج والوقاية من ارتفاع اليوريك أسيد المسبب لمرض النقرس والتهاب المفاصل -
بالصور.. بدء تجهيز ساندوتش بطول كيلو متر على ضفة القناة في بورسعيد -
حينما تُبصر الأصابع.. حكاية أول مجلة للمكفوفين في مصر -
نائب يتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة بشأن رفع أسعار أكياس الدم -
بالصور- محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يشاركان الأطفال الاحتفال بـ"يوم اليتيم" -
العين الثالثة: لقاء خاص مع حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة -
العين الثالثة: تحليل مباراة الشرقية الزمالك والتي انتهت بفوز الشرقية بهدف نظيف -
بالصور || العثور على فتاة ادعت أنها حورية بحر حقيقية بأمريكا والشرطة تؤكد.. ليس لها هوية في السجلات ووجدناها عارية ومبللة في الشارع -
وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر -
كلوب يتحدث عن الغيابات والتأهل لدوري الأبطال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي يكشف: هذه 3 أسماء مرشحة لتدريب الفريق.. لكن لا يوجد تكافؤ بينها وجوزيه

Google+ Print
الأهلي يكشف: هذه 3 أسماء مرشحة لتدريب الفريق.. لكن لا يوجد تكافؤ بينها وجوزيه الأهلي يكشف: هذه 3 أسماء مرشحة لتدريب الفريق.. لكن لا يوجد تكافؤ بينها وجوزيه

رد مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي على وضعه على رأس قائمة المرشحين لقيادة الفريق الأحمر خلفا للمقال فتحي مبروك، قائلا ضمن ما قال "لم يخاطبني أحد بعد".

وكان عبد العزيز عبد الشافي المشرف على قطاع الكرة بالأهلي قد أعلن أن الثلاثي جورج ليكنز وكارلوس باكيتا وتوماس شاف في قائمة المرشحين لتولي القيادة إلى جانب مانويل جوزيه.

ثم استدرك زيزو "لكن جوزيه هو الأفضل والأقوى بحكم تاريخه الكبير وشعبيته، ولا تكافؤ فرص بينه وبين المرشحين الآخرين".

وتواصل FilGoal.com هاتفيا مع جوزيه عقب تصريحات زيزو.

لم يخاطبني أحد

المدير الفني البرتغالي أصر على التأكيد على نقطة واحدة، وهي أن لا أحدًا من مسؤولي الأهلي قد خاطبه في ذلك حتى الآن.

المدرب الحاصل مع الأهلي على أربعة ألقاب لدوري أبطال إفريقيا خلال ثلاث ولايات، قال لـFilGoal.com: "لم يتصل بي أحد بشأن تولي مسؤولية الفريق.. هذا هو الرد الأهم حاليا".

جوزيه كان قد سؤل بعد رحيل خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الأسبق للأهلي عن إمكانية عودته للأهلي، وكانت إجابته بالنفي، فسأله FilGoal.com اليوم إن كانت هذه مازالت إجابته.

فأجاب جوزيه من جديد "لم يخاطبني أحد للعودة بعد".

رغبة الجماهير

المدرب الذي جمع 20 بطولة مع الأهلي من بينها ستة ألقاب للدوري المصري آخرها عام 2011، دشن عدد من الجمهور الأحمر وسمًا (هاشتاج) على موقع تويتر طالبوا فيه بعودته، وهو ما جعله ضمن قائمة المرشحين رغم اعتراض بعض أعضاء مجلس الإدارة.

وقال جوزيه الذي لم يتول قيادة أي ناد منذ رحيله عن بيرسيبوليس الإيراني عام 2012: "أقدّر رغبة الجمهور في عودتي".

وتابع "علاقتي بالجمهور المصري بشكل عام كانت متميزة، وبجمهور الأهلي خاصة فهي علاقة رائعة".

وأتم "على أي حال، لم أتلق مكالمة من الأهلي بعد".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع