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مدرب الأهلي - راتب توماس شاف.. والقلق من شخصية باسيرو ورفض النائب لجوزيه

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مدرب الأهلي - راتب توماس شاف.. والقلق من شخصية باسيرو ورفض النائب لجوزيه مدرب الأهلي - راتب توماس شاف.. والقلق من شخصية باسيرو ورفض النائب لجوزيه

أكد عبد العزيز عبد الشافي رئيس قطاع الكرة في الأهلي أن سيد عبد الحفيظ هو الأقرب لمنصب مدير الكرة في القلعة الحمراء.

وكان FilGoal.com قد انفرد بأن عبد الحفيظ هو المرشح الأبرز لهذا المنصب. (اقرأ هنا)..

وأفصح زيزو خلال مؤتمر إعلانه رئيسا لقطاع الكرة في الأهلي "عبد الحفيظ اسم قوي جدا لهذا المنصب".

وتابع "لهذا هو مرشح بقوة لهذا المنصب في الجهاز الفني الجديد الذي يتم تشكيله حاليا".

وأجاب زيزو عن سؤال حول ما إذا كانت أنباء التوجه إلى محمد أبو تريكة ومحمد بركات لتعيين أحدهما كمدير للكرة صحيحة.

وأفصح زيزو "في الحقيقة لا. أبو تريكة وبركات خارج دائرة الترشيحات حاليا".

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