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في الجول يكشف - كيف دخل جورج ليكنز قائمة المرشحين لقيادة الأهلي

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في الجول يكشف - كيف دخل جورج ليكنز قائمة المرشحين لقيادة الأهلي في الجول يكشف - كيف دخل جورج ليكنز قائمة المرشحين لقيادة الأهلي

دخل جورج ليكنز المدرب البلجيكي المخضرم دائرة الترشيحات لقيادة الأهلي خلفا لفتحي مبروك بشكل مفاجئ، FilGoal.com يكشف كواليس عرض الرجل على إدارة النادي الأحمر.

وأكد عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المدير الفني ومدير الكرة المؤقت في الأهلي وجود جورج ليكنز وماركوس باكيتا وتوماس شاف في دائرة المرشحين لتدريب الفريق.

ويكشف FilGoal.com كيف دخل ليكنز دائرة الترشيحات في الساعات الأخيرة.

ليكنز كان معروضا على إدارة الأهلي قبل قرار تجديد تعاقد فتحي مبروك.

وكان الرجل ضمن قائمة أسماء مدربين أجانب مطروحة، ولكن في النهاية قررت إدارة الأهلي تجاهلها واستمرار فتحي مبروك.

وعاد ليكنز لدائرة الترشيحات من جديد، بعد اتصال من وكيله محمد الحبشي بمحمود طاهر رئيس النادي الأهلي عقب اجتماع أمس الاثنين. والذي انتهى بإقالة فتحي مبروك.

رحب طاهر بعودة ليكنز للترشيحات، خاصة أن الرجل يمتلك سيرة ذاتية قوية وخبرة العمل في الشرق الأوسط.

ودرب ليكنز منتخبات بلجيكا والجزائر وتونس، كما قاد فرقا بحجم أندرلخت وكلوب بروج والهلال السعودي.

يذكر أن منتخب حاول التعاقد مع ليكنز قبل استقدام الأرجنتيني هيكتور كوبر. ولكن الاتحاد التونسي تمسك باستمرار المدرب الذي رحل عن نسور قرطاج في يونيو الماضي.

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