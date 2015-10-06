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أكثر من 500 فنان وفنانه يشاركون باحتفالية مرور 27عاماعلى إفتتاح دار الأوبرا

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أكثر من 500 فنان وفنانه يشاركون باحتفالية مرور 27عاماعلى إفتتاح دار الأوبرا أكثر من 500 فنان وفنانه يشاركون باحتفالية مرور 27عاماعلى إفتتاح دار الأوبرا

بحضور حلمى النمنم وزير الثقافة تحتفل دار الاوبرا المصرية بمرور 27 عام على افتتاحها ،وذلك على مدار يومى الجمعه والسبت 9و10أكتوبر بالمسرح الكبير.

وقالت د.إيناس عبد الدايم “رئيس دار الأوبرا “أن  اكثر من 500 فنان من فرق الاوبرا المختلفة يشاركون بالاحتفال ، موضحة أن اليوم الاول يبدأ فى الثامنة مساء الجمعة 9 اكتوبر، ويتضمن نخبة من المؤلفات الكلاسيكية العالمية ، ويشارك فيه كل من اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو الايطالى العالمى ديفيد كيرشينزى وكورال اوبرا القاهرة ،مع فرقة باليه اوبرا القاهرة تحت اشراف ارمينيا كامل ،ونجوم فرقة اوبرا القاهرة المغنيين السوبرانو ايمان مصطفى – منى رفلة – داليا فاروق – رشا طلعت ، التينور وليد كريم – هشام الجندى ، الميتزوسوبرانو جولى فيظى ، الباريتون عزت غانم – مصطفى محمد والباص باريتون رضا الوكيل.

وأضافت يقدم باليوم الاول لوحات ومشاهد واغانى استعراضية من اوبرات عالمية منها ايوجينى اونجين ، الناى السحرى ، كارمن ، لاترافياتا ، المهرجون ، ماكبث ، توسكا ، الترفاتورى ، روسالكا ، الموناليزا وفاوست .

واكملت “عبد الدايم” اما اليوم الثانى السبت 10 اكتوبر فيشهد العديد من الفعاليات ،وتبدأ فى السابعة مساء بافتتاح معرض بعنوان “العازفون” للفنان خالد السماحى ،ويضم مجموعة من الاعمال الفنية التى تجسد تفاعل واحساس عازفى الاوبرا مع الاتهم اثناء البروفات والحفلات ،وذلك فى لغة فنية مشتركة تجمع بين اللون والنغم الموسيقى ، وفى الثامنة  يقام حفل لاوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو السويسرى اندرياس شابورى ،يتضمن اعمال من اعظم مؤلفات الموسيقار العالمى بيتهوفن هما ( كورال الخيال والسيمفونية التاسعة ) ، التى تسمى دقات القدر وتعد احد اهم واشهر المؤلفات الكلاسيكية فى العالم، وذلك بمشاركة عازفة البيانو سارة ايوب ،ونجوم فرقة اوبرا القاهرة السوبرانو ايمان مصطفى – منى رفلة ، الميتزوسوبرانو جولى فيظى ، التينور وليد كريم – عمر مدحت والباص عمرو مدحت مع كورال اكابيلا قيادة وتدريب مايا جيفينريا .

وقامت ادارة الاوبرا بتوجيه الدعوة للعديد من السفراء والفنانين وكبار الكتاب والنقاد والاعلاميين لحضور الاحتفال .

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