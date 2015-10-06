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الكرملين لا يستبعد انضمام متطوعين من روسيا للقتال مع قوات الأسد

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الكرملين لا يستبعد انضمام متطوعين من روسيا للقتال مع قوات الأسد الكرملين لا يستبعد انضمام متطوعين من روسيا للقتال مع قوات الأسد
أعلن المتحدث باسم الكرملين اليوم الثلاثاء أنه لا يستبعد إمكانية انضمام متطوعين روس للقتال إلى جانب قوات الرئيس السوري بشار الأسد.

في الوقت نفسه، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن بلاده لن تدعم مثل هذه المجموعات، مشيرا إلى أن روابط المتطوعين موجودة في كل مكان في العالم وهم يتصرفون بشكل مستقل.

كان سياسي روسي مختص بشؤون الدفاع قد طرح في وقت سابق إمكانية قتال متطوعين روس إلى جانب قوات الأسد في سوريا وذلك بما اكتسبوه من خبرة قتالية في شرق أوكرانيا.

غير أن بيسكوف أكد أن بلاده لا تخطط للقيام بهجوم بري في سوريا.
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