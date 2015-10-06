رئيسة مجلس الاتحاد الروسى: سندرس استهداف داعش بالعراق حال تلقى طلب رسمى

قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسى، فالينتينا ماتفيينكو أن موسكو ستدرس إمكانية مشاركة قواتها الجوية فى العمليات الجوية ضد الإرهاب فى العراق فى حال تلقى طلب رسمى من بغداد.

وأضافت ماتفيينكو- خلال اجتماعها مع وزير الخارجية الأردنى ناصر جودة- حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- أنه " فى حال توجه العراق بطلب رسمى إلى الاتحاد الروسى، سندرس مدى المنفعة السياسية والعسكرية الناتجة عن مشاركة قواتنا الجوية فى العملية، ولكننا لم نتسلم مثل هذا الطلب حتى الآن".

ونفت رئيسة مجلس الاتحاد الروسى أن تكون مشاركة المقاتلات الروسية فى العملية الجوية ضد تنظيم (داعش) فى سوريا قد تؤدى إلى تنامى أبعاد الخطر الإرهابى داخل أراضى روسيا نفسها، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية تتخذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان الأمن القومى وسلامة المواطنين.

وكانت روسيا قد بدأت سلسلة غارات جوية على مواقع الإرهابيين فى سوريا، وذلك بعد موافقة مجلس الاتحاد الروسى على استخدام سلاح الجو الروسى لمحاربة داعش فى هذه البلاد.

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