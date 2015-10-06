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التليفزيون السورى: سلسة غارات روسية استهدفت مواقع داعش فى مدينة "تدمر"

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التليفزيون السورى: سلسة غارات روسية استهدفت مواقع داعش فى مدينة "تدمر" التليفزيون السورى: سلسة غارات روسية استهدفت مواقع داعش فى مدينة "تدمر"
أعلن التليفزيون الرسمى السورى أن مقاتلات روسية شنت سلسلة غارات جوية، استهدفت مواقع تنظيم "داعش" الإرهابى المسلح فى مدينة تدمر الأثرية وضواحيها.

وقال مصدر عسكرى، حسبما نقل "التلفزيون الرسمى السورى"، اليوم الثلاثاء، " أن القوات الجوية الروسية هاجمت مواقع "داعش" فى تدمر وضواحيها بالتنسيق مع القوات الجوية السورية، مما أدى إلى تدمير20 آلية نقل و3 مخازن أسلحة تابعة للتنظيم ".

وتعتبر هذه الضربات، الأولى من نوعها على مدينة "تدمر" السورية منذ بدء روسيا- الأربعاء الماضى- شن غارات جوية فى سوريا، بعد تفجير التنظيم- أمس الاول الأحد- "قوس النصر" الأثرى فى المدينة المدرجة على قائمة منظمة يونيسكو للتراث العالمى.

وكان سلاح الجو الروسى فى سوريا شن أربعين غارة فى غضون أربع وعشرين ساعة استهدفت مواقع لتنظيم "داعش" فى مناطق سورية عدة.
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