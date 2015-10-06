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ضبط عاطل انتحل صفة ضابط شرطة لاستيقاف السيارات بمحور 26 يوليو

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ضبط عاطل انتحل صفة ضابط شرطة لاستيقاف السيارات بمحور 26 يوليو ضبط عاطل انتحل صفة ضابط شرطة لاستيقاف السيارات بمحور 26 يوليو
تمكنت الإدارة العامة للمرور من ضبط أحد المحكوم عليهم، لانتحاله صفة ضابط شرطة، لاستيقاف السيارات والحصول منها على مبالغ مالية دون وجه حق بمنزل الطريق الدائرى المؤدى إلى محور 26 يوليو.

بدأت تفاصيل الواقعة، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم مرور طريق محور 26 يوليو، لتفقد الحالة الأمنية بمنزل الطريق الدائرى المتجه إلى مدينة 6 أكتوبر، فاشتبهت القوة فى أحد الأشخاص، لارتدائه الزى الشرطى برتبة "رائد" وتظهر عليه علامات الارتباك.

وتم التحقق من شخصيته، حيث تبين أنه يدعى "أيمن.ع.إ" 32 سنة "عاطل" مطلوب التنفيذ عليه فى قضيتين ومحكوم عليه بالحبس 5 أشهر، ومقيم محافظة الدقهلية، وبتفتيشه عُثر بحوزته على طبنجة صوت ومبلغ مالى، وبعض المهمات الشرطية ومفتاح سيارة مصطنع.

اعترف المتهم بارتكاب واقعة انتحال صفة ضابط شرطة لاستيقاف السيارات والتحصل من قائديها على مبالغ مالية بدون وجه حق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

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مصر 365