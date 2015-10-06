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الأمن العام يضبط 761 قطعة سلاح متنوعة و15 تشكيلا عصابيا و8 هاربين من السجون

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الأمن العام يضبط 761 قطعة سلاح متنوعة و15 تشكيلا عصابيا و8 هاربين من السجون الأمن العام يضبط 761 قطعة سلاح متنوعة و15 تشكيلا عصابيا و8 هاربين من السجون
وجه قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى، حملات أمنية لملاحقة الخارجين عن القانون.

أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط (761) قطعة سلاح نارى من بينها قطعة مستولى عليها من المواقع الشرطية، وورشة لتصنيع الأسلحة النارية، (1877) قضية مخدرات، (15) تشكيلا عصابيا، (8) هاربين من السجون والأقسام، وكشف غموض (72) قضية جنايات، وضبط (33716) مخالفة سرقة تيار وكابلات كهربائية، وتنفيذ (174071) حكما قضائيا متنوعا.

تأتى هذه الحملات بقيادة اللواء كمال الدالى، رئيس قطاع الأمن العام، تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية واستمرارها لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
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مصر 365