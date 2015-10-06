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ضبط منتحل صفة ضابط على «المحور» يتحصل على مبالغ مالية من المواطينين

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ضبط منتحل صفة ضابط على «المحور» يتحصل على مبالغ مالية من المواطينين ضبط منتحل صفة ضابط على «المحور» يتحصل على مبالغ مالية من المواطينين

أرشيفية

تتمكنت قوات الإدارة العامة للمرور، من ضبط أحد المحكوم عليهم حال انتحاله صفة ضابط شرطة، لاستيقاف السيارات للتحصل على مبالغ مالية من قائديها دون وجه حق بمنزل الطريق الدائرى المؤدي إلى محور 26 يوليو .

وكان ذلك أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم مرور طريق محور 26 يوليو لتفقد الحالة الأمنية بمنزل الطريق الدائري المتجه إلى مدينة 6 أكتوبر، اشتبهت القوة في أحد الأشخاص حال إرتدائه الزى الشرطى برتبة “رائد” وتظهر عليه علامات الإرتباك .

وبالتحقق من شخصية المذكور تبين أنه يدعى “أيمن ع.إ” سن 32 “عاطل” مطلوب التنفيذ عليه فى قضيتين بالحبس 5 شهور، ومقيم محافظة الدقهلية.

وبتفتيشه عُثر بحوزته على طبنجة صوت ومبلغ مالي، وبعض المهمات الشرطية ومفتاح سيارة مصطنع.

وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعة انتحال صفة ضابط شرطة لإستيقاف السيارات والتحصل من قائديها على مبالغ مالية بدون وجه حق.

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