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أهالي الصف يناشدون المحافظ بتوفير مواصلات للطلاب بعد منع تسكينهم بالمدينة الجامعية

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أهالي الصف يناشدون المحافظ بتوفير مواصلات للطلاب بعد منع تسكينهم بالمدينة الجامعية أهالي الصف يناشدون المحافظ بتوفير مواصلات للطلاب بعد منع تسكينهم بالمدينة الجامعية

محافظ الجيزة

طالب أهالي مركز ومدينة الصف، الدكتور خالد العادلي محافظ الجيزة بتوفير مواصلات عامة من الصف إلى كل من الجيزة وحلوان بعد أن قامت جامعتي القاهرة وحلوان بمنع سكن الطلاب فى المدينة الجامعية مما يشق عليهم .

وقال أحمد سعد نويصر، محاسب وأحد أهالي الصف المهتمين بمشاكلها، إن جامعتي القاهرة وحلوان اتخذتا قرارًا بمنع سكن طلاب الصف فى المدينة الجامعية مما زاد المشقة على الطلاب والطالبات، ولا يوجد مواصلات عامة من هيئة النقل العام في مدينة الصف نهائيًا، لذا نطالب محافظ الجيزة وهيئة النقل العام بتوفير اتوبيسات عامة لتقل الطلاب من الصف وإلى الجيزة وحلوان حتى تيسر عليهم السفر .

وأكد نويصر، أن عدد المكروباصات التي تقل الأهالي من الصف وإلى كل من الجيزة وحلوان قلقلة جدًا ولا تكفي لنقل الركاب وهذا يؤثر بالسلب على الطلاب، مطالبين رئيس جامعة القاهرة بالرجوع عن قراره وإسكان الطلاب .

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