أسيوط تحتفل بذكرى أكتوبر بندوات ثقافية وورش فنية ومسرح عرائس للأطفال‎

قال ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، أن المحافظة تنظم عددًا من الاحتفالات بمناسبة الذكرى ال42 على انتصارات أكتوبر المجيدة بمشاركة مديريات الثقافة وفرق الموسيقى العسكرية التابعة للمنطقة الجنوبية العسكرية.

وأضاف أن الاحتفالات تبدأ في السادسة من مساء اليوم، أمام ديوان عام المحافظة بمشاركة فرق الموسيقى العسكرية التي تقدم فقرات من العزف الحر، كما يبدأ قصر ثقافة أسيوط في تقديم فقرات فنون شعبية وموسيقى عربية في السابعة من مساء اليوم.

وأكد الدسوقي أن ذكرى أكتوبر ستظل محفورة فى أذهان كل الأجيال المتعاقبة، حيث نجح الجيش المصرى العظيم فى تحرير أرض سيناء هذه البقعة الغالية من أرض مصر.

وقال عبد العال زهران، مدير عام قصور ثقافة أسيوط، إن ثقافة أسيوط نظمت احتفالية صباح اليوم، بميدان البنوك تخللتها فقرات من الاغاني الوطنية واقيمت خلالها ورش فنية ومسرح عرائس للاطفال.