محافظ القليوبية: افتتاح نفق المنشية ببنها فى احتفالات أكتوبر

أكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، أنه من المقرر أن يتم افتتاح عدد من المشروعات الهامة خلال احتفالات المحافظة بأعياد أكتوبر المجيدة، منها نفق المنشية الجديد الذى يربط بين بنها القديمة والجديدة، وكذلك افتتاح كورنيش طريق بنها كفر شكر.

وأوضح عبد الظاهر فى تصريحات صحفية له أن نفق المنشية الجديد سوف يغير شكل مدينة بنها باعتبارها عاصمة المحافظة.

وأشار إلى أن جملة الاستثمارات فى بنها تصل لنحو مليار جنيه، وتشمل إعادة تأهيل المداخل والمخارج وتطوير أطراف المدينة، كما يحدث فى كفر الجزار، بالإضافة إلى تطوير المحاور المرورية بميدان سعد زغلول، والإشارة وشارع فريد ندا وكافة الشوارع، ومن ناحية زفتى وكفر الجزار وطريق المنصورة والطريق الزراعى.

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