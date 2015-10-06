أخبار عاجلة

6 وصفات طبيعية للعلاج والوقاية من ارتفاع اليوريك أسيد المسبب لمرض النقرس والتهاب المفاصل -
بالصور.. بدء تجهيز ساندوتش بطول كيلو متر على ضفة القناة في بورسعيد -
حينما تُبصر الأصابع.. حكاية أول مجلة للمكفوفين في مصر -
نائب يتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة بشأن رفع أسعار أكياس الدم -
بالصور- محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يشاركان الأطفال الاحتفال بـ"يوم اليتيم" -
العين الثالثة: لقاء خاص مع حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة -
العين الثالثة: تحليل مباراة الشرقية الزمالك والتي انتهت بفوز الشرقية بهدف نظيف -
بالصور || العثور على فتاة ادعت أنها حورية بحر حقيقية بأمريكا والشرطة تؤكد.. ليس لها هوية في السجلات ووجدناها عارية ومبللة في الشارع -
وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر -
كلوب يتحدث عن الغيابات والتأهل لدوري الأبطال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ القليوبية: افتتاح نفق المنشية ببنها فى احتفالات أكتوبر

Google+ Print
محافظ القليوبية: افتتاح نفق المنشية ببنها فى احتفالات أكتوبر محافظ القليوبية: افتتاح نفق المنشية ببنها فى احتفالات أكتوبر
أكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، أنه من المقرر أن يتم افتتاح عدد من المشروعات الهامة خلال احتفالات المحافظة بأعياد أكتوبر المجيدة، منها نفق المنشية الجديد الذى يربط بين بنها القديمة والجديدة، وكذلك افتتاح كورنيش طريق بنها كفر شكر.

وأوضح عبد الظاهر فى تصريحات صحفية له أن نفق المنشية الجديد سوف يغير شكل مدينة بنها باعتبارها عاصمة المحافظة.

وأشار إلى أن جملة الاستثمارات فى بنها تصل لنحو مليار جنيه، وتشمل إعادة تأهيل المداخل والمخارج وتطوير أطراف المدينة، كما يحدث فى كفر الجزار، بالإضافة إلى تطوير المحاور المرورية بميدان سعد زغلول، والإشارة وشارع فريد ندا وكافة الشوارع، ومن ناحية زفتى وكفر الجزار وطريق المنصورة والطريق الزراعى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365