سفر وعودة 970 مصريا وليبيا عبر منفذ السلوم

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 970 مصريا وليبيا، إلى ومن عبر المنفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 682 إلى الجانب الليبى، بينهم 266 مصريا و416 ليبيا. وإنهاء إجراءات وصول 288 مصريا، بينهم 238 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و50 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير الماضى، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 87 ألفا و512 مصريا.