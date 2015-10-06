أخبار عاجلة

6 وصفات طبيعية للعلاج والوقاية من ارتفاع اليوريك أسيد المسبب لمرض النقرس والتهاب المفاصل -
بالصور.. بدء تجهيز ساندوتش بطول كيلو متر على ضفة القناة في بورسعيد -
حينما تُبصر الأصابع.. حكاية أول مجلة للمكفوفين في مصر -
نائب يتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة بشأن رفع أسعار أكياس الدم -
بالصور- محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يشاركان الأطفال الاحتفال بـ"يوم اليتيم" -
العين الثالثة: لقاء خاص مع حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة -
العين الثالثة: تحليل مباراة الشرقية الزمالك والتي انتهت بفوز الشرقية بهدف نظيف -
بالصور || العثور على فتاة ادعت أنها حورية بحر حقيقية بأمريكا والشرطة تؤكد.. ليس لها هوية في السجلات ووجدناها عارية ومبللة في الشارع -
وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر -
كلوب يتحدث عن الغيابات والتأهل لدوري الأبطال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

سفر وعودة 970 مصريا وليبيا عبر منفذ السلوم

Google+ Print
سفر وعودة 970 مصريا وليبيا عبر منفذ السلوم سفر وعودة 970 مصريا وليبيا عبر منفذ السلوم
أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 970 مصريا وليبيا، إلى ومن عبر المنفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 682 إلى الجانب الليبى، بينهم 266 مصريا و416 ليبيا. وإنهاء إجراءات وصول 288 مصريا، بينهم 238 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و50 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير الماضى، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 87 ألفا و512 مصريا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365