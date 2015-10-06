لجنة متابعة الانتخابات بالدقهلية تتفقد أندية بلقاس استعدادا للانتخابات

توجهت لجنة المتابعة للجان الانتخابية بمحافظة الدقهلية، تحت إشراف عبد الحميد همام رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى أندية بلقاس وشربين ودكرنس لمعاينتها، والوقوف على مدى جاهزيتها للانتخابات البرلمانية.

كانت اللجنة قد اختارت عدة أماكن فى محافظة الدقهلية، مثل استاد المنصورة ونادى المنصورة لاتساعهما، على أن يتم الإعداد خلال الفترة القادمة لاستقبال العملية الانتخابية.

يذكر أنه كان من المقرر اختيار اللجان العامة الـ11 بالدقهلية بالمحاكم، ولكن نظرًا لاتساع الأندية فقد تم اختيار بعضها كلجان عامة.