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نائبة محافظ الإسكندرية تضع إكليل زهور على النصب التذكارى للجندى المجهول

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نائبة محافظ الإسكندرية تضع إكليل زهور على النصب التذكارى للجندى المجهول نائبة محافظ الإسكندرية تضع إكليل زهور على النصب التذكارى للجندى المجهول
قامت الدكتورة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية صباح اليوم بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى للشهداء بميدان الجندى المجهول بالمنشية، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى حرب أكتوبر المجيدة.

ووضعت سعاد الخولى إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول، وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد فى تقليد عسكرى أصيل للوفاء بشهداء جيلا بعد جيل وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات فداء لعزته ومجده.

وقام الحضور بقراءة الفاتحة على روح جنود وشهداء مصر الأطهار، عقب ذلك قاموا بمصافحة الجماهير، وسط فرحة عارمة من المواطنين وهتافات "تحيا مصر".

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مصر 365

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