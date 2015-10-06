عبور 250 شاحنة بضائع بين مصر وليبيا عبر منفذ السلوم

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى إجراءات سفر ووصول 250 شاحنة بضائع مصرية، من وإلى الجانب الليبى خلال الـ 24 ساعة الماضية.

أعلن مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء، أن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم البرى، رصدت إنهاء إجراءات سفر 120 شاحنة محملة بالبضائع المصرية، وعودة 130 شاحنة مصرية، من الجانب الليبى عقب تفريغ حمولاتها من البضائع، بمنفذ مساعد ومدينة طبرق، والعودة دون التوغل فى الأراضى الليبية، حفاظًا على سلامة وحياة سائقى الشاحنات ومساعديهم المصريين.

وقال مدير أمن مطروح، إنه تم التنبيه على كافة الخدمات بشدة اليقظة والتأهب، لمواجهة أى طوارئ تفرضها تطورات الموقف داخل الأراضى الليبية، واستنفار كافة الأجهزة الأمنية بالمنفذ.