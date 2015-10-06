محافظ شمال سيناء يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول

وضع اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء اليوم يرافقه اللواء على أبو زيد، مساعد وزير الداخلية لأمن شمال سيناء واللواء محمد السعدنى، سكرتير عام المحافظة المساعد، والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة اكليل الزهور على قبر الجندى المجهول بساحه الشهداء بمدينة العريش، وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، وسط عزف الموسيقى العسكرية لسلام الشهيد.

وهنأ المحافظ أبناء مصر جميعا، وخاصة ابناء محافظة شمال سيناء بمناسبة هذا اليوم العظيم، مؤكدا أن هذا اليوم كتب وسيظل مكتوبا فى تاريخ مصر الحديثة إلى الأبد، لأنه يوم النصر والعبور والتحدى والفداء..مقدما التحية لكل من سالت دمائهم على أرض سيناء.

وأشاد المحافظ بالدور العظيم لرجال القوات المسلحة والشرطة المدنية على ما يبذلونه من جهود لإعادة الاستقرار والأمان إلى ربوع المحافظة..مؤكدا أن مصر بخير، وعجلة التنمية بمحافظة شمال سيناء لن تتوقف..معلنا عن إقامة شركة لتنمية وتعمير سيناء بالتعاون بين المحافظة والقوات المسلحة.

وطالب المحافظ جميع ابناء شمال سيناء بالتكاتف والتعاون للحفاظ على تلك البقعة الغالية من أرض مصر والعبور نحو التنمية والعبور إلى المستقبل فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى.