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بالصور..مد شبكة الغاز الطبيعى لشرق الأقصر والتوصيل للمنازل خلال 3 أشهر

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بالصور..مد شبكة الغاز الطبيعى لشرق الأقصر والتوصيل للمنازل خلال 3 أشهر بالصور..مد شبكة الغاز الطبيعى لشرق الأقصر والتوصيل للمنازل خلال 3 أشهر
بدأت محافظة الأقصر بالتعاون مع وزارة البترول فى مد خطوط الغاز الطبيعى لأحياء المدينة.

وقال محافظ الأقصر محمد بدر، إنه بدأت بالفعل عملية مد الغاز الطبيعى، من غرب المدينة إلى شرقها عبر نهر النيل، مشيرا إلى أن منطقة الكرنك ستكون أول منطقة يدخل الغاز الطبيعى إلى منازلها، وأن عملية التوصيل للمنازل ستبدأ خلال ثلاثة أشهر.

وأوضح بدر، أن وصول خطوط الغاز الطبيعى للمدينة سينهى تماماً أزمة الغاز التى تعانى منها المحافظة فى بعض فصول العام، وأن توفير حصة مدينة الأقصر من أسطوانات البوتاجاز سوف يتم إضافتها لحصة بقية مدن المحافظة، لتنتهى أزمة البوتاجاز بشكل نهائى فى المحافظة خلال الشهور القادمة.

وكانت خطوط الغاز الطبيعى قد وصلت لمدينة القرنة فى غرب الأقصر ودخلت إلى منازل المدينة، وتأخر وصولها إلى شرق المحافظة، قرابة عامين بعد أن نجحت جهود محافظ الأقصر محمد بدر ووزارة البترول فى إزالة المعوقات أمام مد خطوط الغاز وعبورها لنهر النيل من البر الغربى للبر الشرقى، لتبدأ عملية التوصيل للمنازل بمنطقة الكرنك شمال مدينة الأقصر كمرحلة أولى خلال الثلاثة أشهر القادمة، لتمتد تباعا إلى بقية مناطق وأحياء المدينة السياحية.

فيما قال جمال الصادق، أمين عام حزب الشعب الجمهورى بالمحافظة، ومحمد صالح منسق اللجنة الشعبية لدعم ومناصرة القضايا الوطنية، وأشرف الهلالى، رئيس مؤسسة ميدان الجنوب للتنمية والإعلام، فى بيان مشترك، بأن وصول الغاز الطبيعى لمدينة الأقصر، سيساهم فى إحداث التنمية فى المحافظة، ويلبى احتياجات أهلها الذى عانوا كثيرا فى الماضى وأنه سيكمل منظومة الطاقة التى تحتاجها المصانع القائمة، والمخطط لتنفيذها بالمناطق الصناعية، بالإضافة إلى المناطق السياحية فى الأقصر بما يؤدى إلى زيادة معدلات النمو وسيسهم فى حماية البيئة وخفض معدلات التلوث وسيكون بمثابة شريان الطاقة الرئيسى الذى سيسهم فى جذب الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية لتساهم فى تحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل للموارد الطبيعية للمحافظة.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365

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