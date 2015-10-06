تنفيذ 8 قرارات إزالة تعدٍّ على أراضى زراعية بمساحة 7 قراريط بمركز ديروط

أكد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، على استمرار الحملات التى تستهدف إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وأراضى أملاك الدولة، وفرض العقوبة الرادعة على المخالفين، لافتًا إلى أن التعديات على الأراضى الزراعية تهدد الثروة الزراعية.

وأصدر الدسوقى تعليمات لجميع رؤساء المراكز على مستوى المحافظة بالتواجد ومتابعة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، وتنفيذ قرارات الإزالة على المخالفين دون استثناء لأحد وتطبيق القانون على الجميع، وفى ضوء ذلك قام مركز ومدينة ديروط بتنفيذ 8 حالات إزالة خلال يوم واحد فقط.

وقال أيمن محمد محروس رئيس مركز ومدينة ديروط، إنه تم تنفيذ 8 حالات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية على مساحة تبلغ حوالى 7 قراريط منها حالتان سبق أن تم إصدار قرار إزالة ولم يتم تنفيذهما وهى عبارة عن سملات وأعمدة خرسانية بمساحة 400م، موضحًا أنه تم تنفيذ الإزالة حتى سطح الأرض من خلال هذه الحملة.

وأضاف أنه تم تنفيذ 6 حالات إزالة فورية تشمل أسوار من البلوك الأبيض ومونة الأسمنت بمساحة 4 قراريط، وتم إزالة السور حتى سطح الأرض، بالإضافة إلى إزالة سملات وأعمدة خرسانية بمساحة 180م.

وأشار محروس إلى تعاون الجهات التنفيذية بالمحافظة، والدعم المستمر للقضاء على هذه الظاهرة والحفاظ على الأرض الزراعية من الانقراض.