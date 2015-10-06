أزمة الأهلي - حسام حسن لـ في الجول: هذه هي المشكلة التي واجهها مبروك.. وهذا هو الحل

فتحي مبروك المدير الفني السابق للأهلي فعل كل ما عليه وبذل قصارى جهده بكل إخلاص لخدمة الشياطين الحمر، ولكن "في حدود قدراته الفنية".. هكذا يؤمن حسام حسن.

حسام حسن أيقونة الكرة المصرية ومهاجم القلعة الحمراء الأسبق تحدث لـFilGoal.com عن مشكلة الأهلي الحالية التي تجلت في توديع الفريق لكأس الكونفدرالية من نصف نهائي المسابقة.

فقد صرح المدير الفني للمصري البورسعيدي "مبروك فعل كل ما يستطيعه في حدود قدراته الفنية".

ورحل مبروك عن الفريق ومعه رئيس قطاع الكرة علاء عبد الصادق.

وتولى المسؤولية عبد العزيز عبد الشافي فيما يتعلق بالمنصبين، لحين تعيين مدير فني أجنبي في قلعة الشياطين الحمر.

وعقب حسام حسن لـFilGoal.com "أرى أن الأهلي يحتاج لمدرب صاحب شخصية قوية".

الأهلي يملك

وصرح "الأهلي يمتلك قائمة قوية فعلا من اللاعبين. هذا جيل من الأسماء يستطيع تحقيق البطولات".

واستدرك "فقط مع مدرب بشخصية قوية وقدرة عالية على قراءة الملعب فنيا".