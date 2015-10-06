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أيوب يعتذر عن عدم الاستمرار مع الأهلي.. ويصرح: ' اسألوهم هم ' عن السبب

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أيوب يعتذر عن عدم الاستمرار مع الأهلي.. ويصرح: ' اسألوهم هم ' عن السبب أيوب يعتذر عن عدم الاستمرار مع الأهلي.. ويصرح: ' اسألوهم هم ' عن السبب

لن يتواجد المدرب أحمد أيوب في الجهاز الفني المقبل للأهلي والذي سيعمل تحت إدارة عبد العزيز عبد الشافي "زيزو".

أيوب اجتمع مع زيزو هو وباقي أفراد الجهاز الفني الذي كان يعمل تحت إدارة فتحي مبروك حتى تمت إقالة الأخير.

وبعد الاجتماع خرج أيوب وتحدث مع الصحفيين، مفصحا "أعتذر عن عدم الاستمرار مع الفريق في الجهاز الفني".

وحين تم سؤاله عن السبب، رد "اسألوهم هم. لا تسألوني أنا".

ويتولى زيزو مهمة تدريب الأهلي في مباراة السوبر ثم بعد ذلك يفسح الطريق لمدير فني أجنبي جديد بحسب ما أعلنه النادي الأحمر.

ويعمل زيزو حاليا كمدير فني مؤقت للأهلي بجانب مهمته الأصلية وهي رئاسة قطاع الكرة في القلعة الحمراء.

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