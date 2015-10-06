الأهلي يكشف: هذه 3 أسماء مرشحة لتدريب الفريق.. لكن لا يوجد تكافؤ بينها وجوزيه

أكد عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" وجود جورج ليكنز وماركوس باكيتا وتوماس شاف في دائرة المرشحين لتدريب الأهلي.

زيزو تولى مسؤولية قطاع الكرة خلفا لعلاء عبد الصادق ليجمع بين هذا الدور وعضوية لجنة الكرة وكذلك دور جانبي بتدريب الفريق حتى مباراة السوبر أمام الزمالك في منتصف اكتوبر.

وكان الأهلي قد أعلن عن نيته تعيين مدير فني أجنبي عقب لقاء السوبر الذي يقام في الإمارات.

وكشف زيزو "نعم جورج ليكنز المدير الفني السابق لمنتخب تونس ضمن الترشيحات".

وأفصح "كذلك هناك ماركوس باكيتا المدير الفني الأسبق للمنتخب السعودي وللهلال".

وأردف "وكذلك هناك توماس شاف المدير الفني الألماني الكبير".

وشدد زيزو "وتم استبعاد خوسيه بيسيرو من الترشيحات فعلا".

لكن هل بالفعل مانويل جوزيه ضمن قائمة الترشيحات؟

يرد زيزو وأضاف "هو اسم كبير وفي الوقت نفسه الأهلي منح جوزيه الكثير. وهو بالفعل في دائرة الأسماء المرشحة".

وأتم "لا يوجد تكافؤ في فرص اسم أخر أمام جوزيه. هو الأفضل والأقوى بحكم تاريخه الكبير وشعبيته بمنتهى الصراحة".