مدرب الأهلي - راتب توماس شاف.. والقلق من شخصية باسيرو ورفض النائب لجوزيه

خلال اجتماع مجلس إدارة الأهلي يوم الاثنين تداول الأعضاء أكثر من اسم لتدريب الفريق، هناك تحفظ على كل منهم أجل حسم هذا الملف.

خوسيه بيسيرو المدير الفني الأسبق للمنتخب السعودي وللهلال كان معروضا من جانب شركة تسويقية على النادي الأهلي.

لكن علم FilGoal.com أن بعض الأعضاء أبدوا تخوفا من شخصية الرجل التي تم طعنها بأنها ضعيفة خلال رحلته مع الهلال السعودي.

ويمكن التعرف على كل شيء يخص بيسيرو بالضغط على هذا الرابط.. (اضغط هنا)

أما فيما يخص توماس شاف فينال إعجاب العديد من الأعضاء وكذلك رئيس قطاع الكرة كون المدرسة الألمانية فيها السمات التي يبحث عنها النادي الأحمر.

لكن المشكلة فيما يخص التفاوض مع توماس شاف أنه لم يكن متحمسا للعمل خارج أوروبا، وبالتالي طلباته المالية كانت أكبر مما اعتاد عليه.

تلك الطلبات المالية لا تزال في حدود قدرات الأهلي، لكنها كبيرة وهذه نقطة تم أخذها في الحسبان أثناء نقاش أعضاء مجلس الإدارة.

وفيما يخص مانويل جوزيه فإن أحمد سعيد نائب رئيس النادي كرر رفضه لهذا المقترح.

وكان أحمد سعيد قد صرح عبر قناة صدى البلد بأن جوزيه لن يكون المدير الفني الجديد للأهلي، ثم استدرك "هذا هو رأيي الخاص".

وأكد عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني للأهلي أن السير الذاتية الحالية المميزة أبرزها لجورج ليكنز المدير الفني السابق لمنتخب تونس وتوماس شاف ومانويل جوزيه وكارلوس باكيتا مدرب الهلال السعودي الأسبق.