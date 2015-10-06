ضبط موظف بحوزته فرد خرطوش وآلى و60 طلقة بدمياط

تمكنت قوات الأمن بمحافظة دمياط، من ضبط موظف بجهاز تعمير دمياط الجديدة بحوزته فرد خرطوش وآلى و60 طلقة.

وردت معلومات لضباط إدارة البحث الجنائى (وحدة مباحث مركز كفر سعد) بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة غير المرخصة بدمياط، تفيد قيام عرفات محمد. إ .خ 40 سنة موظف بجهاز التعمير بمدينة دمياط الجديدة، باتخاذ محل إقامته مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى غير المشروع بالاتجار فى الأسلحة النارية. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12مم و (35) طلقة خرطوش عيار 12مم وفردين خرطوش عيار 12 مم وفرد روسى عيار 7.62×39 مم وعدد (25) طلقة ألية .

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الاتجار، جارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

كما تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات برئاسة الرائد عماد معوض والنقيب محمد مجاهد بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان دمياط، من ضبط يوسف على .ى 54 سنة عاطل وبحوزته 83 قطعة سلوفانية شفافة مختلفة الجحم تحوى جميعها كمية من مخدر الحشيش وزنت جميعها حوالى (1.5) كيلو جرام ومبلغ مالى (410) جنيهات، وذلك أثناء تواجده بذات الناحية .

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع . وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10446 جنايات قسم شرطة ثان دمياط لسنة2015م .