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القبض على أكبر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة حقائب السيدات بالجيزة

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القبض على أكبر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة حقائب السيدات بالجيزة القبض على أكبر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة حقائب السيدات بالجيزة
تمكنت مباحث الطالبية بالجيزة، برئاسة المقدم محمد ربيع رئيس مباحث الطالبية، من القبض على تشكيل عصابى تخصص فى خطف وسرقة حقائب السيدات من على دراجة بخارية يستقلونها ويفروا هاربين.

كانت وردت معلومات أكدتها التحريات بقيام نجار وسائق وعاطل بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب خطف الحقائب من السيدات حال سيرهن بالطريق العام مستخدمين دراجة بخارية، وأنهما ارتكبا حادث خطف حقيبة يد بداخلها "هاتف محمول ومبلغ مالى" من إحدى المواطنات مقيمة دائرة القسم كرهاً عنها.

أمر العميد درويش حسين مفتش قطاع غرب الجيزة، بإعداد الأكمنة، وتم القبض على المتهمين، وهم كل من "محمد ع" 22 سنة نجار السابق اتهامه فى 4 قضايا آخرها جنح قسم الجيزة "سرقة حقيبة"، وعثر بحوزته على فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مم، و"حسين م" 26 سنة سائق السابق اتهامه فى 3 قضايا آخرها جنح قسم الجيزة "سرقة حقيبة"، و"إبراهيم.ر" وشهرته "مستكة" 22 سنة عاطل حال استقلالهما دراجة بخارية "بدون لوحات".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الحادث، كما اعترفوا بارتكاب حوادث عديدة، وأرشد المتهمون عن أماكن ارتكابهم تلك الحوادث، وأماكن تصريفهما المسروقات، حيث أمكن ضبطها لدى عملائهم وهم كل من "محمد ح" 29 سنة، و"يوسف م" 36 سنة صاحبى محلات بيع هواتف محمولة، وبعرضهما على المجنى عليهم تعرفوا عليها.

تحرر محضر بالواقعة، وأمر اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بإحالتهم للنيابة لتولى التحقيقات.

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مصر 365

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