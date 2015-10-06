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ضبط عامل بحوزته قطعة أثرية بمحطة سكك حديد قنا

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ضبط عامل بحوزته قطعة أثرية بمحطة سكك حديد قنا ضبط عامل بحوزته قطعة أثرية بمحطة سكك حديد قنا
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد قنا من ضبط عامل بحوزته قطعة معدنية يشتبه فى أثريتها.

تلقى اللواء محمد يوسف مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات إخطارا يفيد تمكن مباحث قسم شرطة سكك حديد قنا من ضبط "محمد م إ" 45 سنة عامل أثناء تواجده على رصيف محطة قنا وبتفتيشه عثر بحوزته على قطعة معدنية منقوش عليها رسومات يشتبه أن تكون قطعة أثرية.

بالتنسيق مع هيئة السياحة والآثار بقنا.. قرر محمد دياب على – مفتش آثار بقنا بأن القطعة المضبوطة أثرية (عملة رومانية) ولا يجوز تداولها بالأسواق.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للقطعة المضبوطة، وأضاف أنه عثر عليها بالأرض الزراعية الخاصة به ولا يعلم أنها أثرية.

تحرر المحضر رقم 6/431 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد قنا وجارى إرساله بالمتهم والمضبوطات لقسم شرطة قنا لقيده وعرضه على النيابة.

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مصر 365