حبس "الحنوتى" المتهم بهتك عرض طفل داخل أرض زراعية بقليوب 4 أيام

أمر محمد الرفاعى وكيل أول نيابة قليوب، بحبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيق لاتهامه باستدراج طفل عمره 9 سنوات، وهتك عرضه داخل قطعة أرض زراعية بقرية طنان بقليوب.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارًا من الرائد محمد الشاذلى رئيس مباحث مركز قليوب، يفيد تلقيه بلاغًا من والد الطفل المجنى عليه "ى.م" 9 سنوات – تلميذ بالصف الثالث الابتدائى اتهم فيه "م.ع " – 16 سنة – عاطل – وشهرته "الحنوتى" باستدراج ابنه إلى قطعة أرض زراعية وتجريده من ملابسه وهتك عرضه وتركه وفر هاربًا.

تم استئذان النيابة العامة لضبط المتهم وتمكن ضباط مباحث مركز قليوب بإشراف العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة، من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للجريمة.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة، أصدرت قرارها السابق برئاسة تامر محمود مختار مدير النيابة وبإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات جنوب القليوبية.