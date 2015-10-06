أخبار عاجلة

6 وصفات طبيعية للعلاج والوقاية من ارتفاع اليوريك أسيد المسبب لمرض النقرس والتهاب المفاصل -
بالصور.. بدء تجهيز ساندوتش بطول كيلو متر على ضفة القناة في بورسعيد -
حينما تُبصر الأصابع.. حكاية أول مجلة للمكفوفين في مصر -
نائب يتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة بشأن رفع أسعار أكياس الدم -
بالصور- محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يشاركان الأطفال الاحتفال بـ"يوم اليتيم" -
العين الثالثة: لقاء خاص مع حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة -
العين الثالثة: تحليل مباراة الشرقية الزمالك والتي انتهت بفوز الشرقية بهدف نظيف -
بالصور || العثور على فتاة ادعت أنها حورية بحر حقيقية بأمريكا والشرطة تؤكد.. ليس لها هوية في السجلات ووجدناها عارية ومبللة في الشارع -
وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر -
كلوب يتحدث عن الغيابات والتأهل لدوري الأبطال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس "الحنوتى" المتهم بهتك عرض طفل داخل أرض زراعية بقليوب 4 أيام

Google+ Print
حبس "الحنوتى" المتهم بهتك عرض طفل داخل أرض زراعية بقليوب 4 أيام حبس "الحنوتى" المتهم بهتك عرض طفل داخل أرض زراعية بقليوب 4 أيام
أمر محمد الرفاعى وكيل أول نيابة قليوب، بحبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيق لاتهامه باستدراج طفل عمره 9 سنوات، وهتك عرضه داخل قطعة أرض زراعية بقرية طنان بقليوب.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارًا من الرائد محمد الشاذلى رئيس مباحث مركز قليوب، يفيد تلقيه بلاغًا من والد الطفل المجنى عليه "ى.م" 9 سنوات – تلميذ بالصف الثالث الابتدائى اتهم فيه "م.ع " – 16 سنة – عاطل – وشهرته "الحنوتى" باستدراج ابنه إلى قطعة أرض زراعية وتجريده من ملابسه وهتك عرضه وتركه وفر هاربًا.

تم استئذان النيابة العامة لضبط المتهم وتمكن ضباط مباحث مركز قليوب بإشراف العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة، من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للجريمة.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة، أصدرت قرارها السابق برئاسة تامر محمود مختار مدير النيابة وبإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات جنوب القليوبية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365