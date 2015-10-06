أمن مطروح يضبط 17 سلاحا آليا وخرطوش تركها مجهولون وفروا هاربين

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الضبعة والقوة المرافقة، أثناء المرور الأمنى، بمنطقة الجفيرة، بدائرة القسم، من ضبط 17 بندقية آلية وخرطوش داخل جوالين، على جانب الطريق، بعد أن تخلى مجهولون عنها عند مشاهدة القوات.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطاراً اليوم الثلاثاء، يفيد بمشاهدة الدورية الأمنية سيارتين، ماركة تويوتا ربع نقل بيضاء اللون، بدون لوحات معدنية بجانب الطريق، يستقلهما مجهولون، وعن مشاهدة القوات فروا هاربين، تاركين 2 جوال ملقيان على الأرض بفحصهما تبين أن بداخلهما بندقية آلية عيار 7,62×39 مم مطموسة الأرقام و15 بندقية خرطوش عيار 12 مم و1 بندقية خرطوش بروح واحدة ذات دبشك ينطوى، تم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارِ العرض على النيابة العامة، كلفت إدارة البحث بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة والعمل على ضبط المتهمين الهاربين.