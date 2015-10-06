ضبط 11 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالدقهلية

تمكنت حملة تموينية بالدقهلية من ضبط كمية كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى بالدقهلية.

تلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد فهيم، مديرمباحث التموين، بضبط "يحيى.س.م"، 37 سنة، ومقيم بناحية طلخا، وهو المدير المسؤل عن مصنع (لصناعة العصائر والمربات) بناحية أورمان طلخا، وذلك لحيازته 3 أطنان لب مانجو معبئة داخل شكائر بلاستيك بدون بيانات، و4 أطنان جوافة معبئة بشكائر بلاستيك بدون بيانات، و3.500 طن لب تين معبئة بشكائر بلاستيك بدون بيانات، و1.500 طن لب بطاطة معبئة بشكائر بلاستيك بدون بيانات ويعلوها عفن أسود وأخضر ومتغيرة فى خواصها الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى طبقا لتقرير مفتش الأغذية المرافق للحملة، ويتم تصنيعها بدون سجل صناعى، وقيامه بتجميع عدد 34 جركن بلاستيك معبئة مواد بترولية مدعمة من قبل الدولة (سولار) سعة الجركن 25 لترًا بإجمالى عدد 850 لترًا بدون فواتير بالمخالفة لأحكام القانون رقم 281 لسنة 1994 القانون رقم 10 لسنة 1966 والقانون رقم 67 لسنة 2006 والقانون 109 لسنة 1980 والقانون 163 لسنة 1950 والقرار 102.103 لسنة 2011 والقانون 24 لسنة 1977.

تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13154 جنح مركز طلخا لسنة 2015.



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