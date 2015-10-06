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رئيس جهاز شئون البيئة يتفقد مواقع تجميع قش الأرز بالغربية

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رئيس جهاز شئون البيئة يتفقد مواقع تجميع قش الأرز بالغربية رئيس جهاز شئون البيئة يتفقد مواقع تجميع قش الأرز بالغربية
تفقد المهندس أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، مواقع تجميع قش الأرز بمحافظة الغربية.

وتفقد أبو السعود موقع سبرباى والهياتم والرجدية بمركز طنطا لمتابعة سير العمل وكميات قش الأرز التى تم تجميعها من قبل المزارعين، واطلع على دفاتر حسابات كميات قش الأرز بالمواقع، ومعدات الأمن هناك من أسطوانات إطفاء الحريق وخراطيم مياه، وكافة وسائل الحماية المدنية من أى مخاطر.

وتابع أبو السعود مواقع تدوير قش الأرز وتحويله إلى سماد عضوى وأعلاف غير تقليدية والتى تتبع مشروع المزارع الصغيرة، وأنهى الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة زيارته لمحافظة الغربية بالمرور على قرية سندسيس مركز المحلة الكبرى لمتابعة أعمال تجميع قش الأرز هناك.

واستكمل الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة جولته لمواقع تجميع قش الأرز بالمحافظات بزيارة ليلية لمراكز "طلخا، المنصورة، السنبلاوين، اجا، ميت غمر" لمتابعة أعمال المحاور الليلية فى الدقهلية من مكافحة الحرق فى تلك المناطق وتجميع قش الأرز.

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