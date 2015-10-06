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غارمات وسجناء يتنفسون هواء الحرية بمناسبة انتصار أكتوبر

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غارمات وسجناء يتنفسون هواء الحرية بمناسبة انتصار أكتوبر غارمات وسجناء يتنفسون هواء الحرية بمناسبة انتصار أكتوبر
أفرجت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن 331 سجينًا بينهم عدد من الغارمات، حيث سالت الدموع وانهمر السجناء فى البكاء عقب تنفسهم هواء الحرية.

وكان قطاع مصلحة السجون قد عقد لجانًا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (218) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول تلك المناسبة.

كما انعقدت لجنة الإفراج تحت شرط عن شهر أكتوبر 2015، لتحديد مستحقى الإفراج الشرطى، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق الشروط على (113) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج الشرطى. الجدير بالذكر أنه من بين المفرج عنهم (76) من الغارمين والغارمات، بالإضافة إلى بدء إجراءات التصالح مع الدائنين، للإفراج عن مجموعة أخرى من الغارمين.


>- بالفيديو..الإفراج عن 76 غارما من بين 331 سجينا شملهم قرار عفو بذكرى نصر أكتوبر.. دموع وسجود وأحضان أمام أبواب طرة.. والسجناء يهتفون "تحيا مصر بنحبك يا سيسى".. وسجين: "دخلنا السجن بسبب الفقر بس الدولة حست بينا"
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مصر 365

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