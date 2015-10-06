بالصور.. المستوطنون يحتفلون بعيد "فرحة التوراة" فى القدس المحتلة

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية يحتفل اليهود حاملين لفائف التوراة منشدين الأغانى الدينية، وتأتى هذه الاحتفالات فى الوقت الذى تزداد فيه حدة المواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنين الفلسطينيين فى عدة مناطق بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.
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احتفالات المتطرفين اليهود بيوم "فرحة التوراة"
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احتفالات اليهود حاملين لفائف التوراة
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رقصات على الأنغام الدينية
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يعد يوم التوراة هو ختام للدورة السنوية لقراءة لفائف التوراة
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رقصات يوم فرحة التوراة
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أجواء الاحتفالات
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مشاركة الصغار
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تأتى هذه الاحتفالات فى أعقاب عيد العرش اليهودى
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تأتى هذه الاحتفالات فى أعقاب عيد العرش اليهودى
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انتشار الاحتفالات فى أنحاء البلدة القديمة فى القدس
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انتشار الاحتفالات فى أنحاء البلدة القديمة فى القدس
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انتشار الاحتفالات فى أنحاء البلدة القديمة فى القدس
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المحتفلون يرفعون الأعلام الإسرائيلية
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المحتفلون يرفعون الأعلام الإسرائيلية
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أجواء الاحتفال
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احتفالات بداية دورة جديدة فى قراءة التوراة
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