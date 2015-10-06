بالصور.. المستوطنون يحتفلون بعيد "فرحة التوراة" فى القدس المحتلة

شهدت البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة احتفالات المستوطنين اليهود بيوم "فرحة التوراة"، وهو عطلة يهودية تأتى فى ختام الدورة السنوية لقراءة "لفائف التوراة" فى المعابد اليهودية وبداية دورة جديدة، ويتبع بيوم "المظلة" وهى احتفالات اليهود بـ"عيد العرش" التى جرت طقوسها فى القدس مؤخرا.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية يحتفل اليهود حاملين لفائف التوراة منشدين الأغانى الدينية، وتأتى هذه الاحتفالات فى الوقت الذى تزداد فيه حدة المواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنين الفلسطينيين فى عدة مناطق بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.



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احتفالات المتطرفين اليهود بيوم "فرحة التوراة"



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احتفالات اليهود حاملين لفائف التوراة



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رقصات على الأنغام الدينية



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يعد يوم التوراة هو ختام للدورة السنوية لقراءة لفائف التوراة



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رقصات يوم فرحة التوراة



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أجواء الاحتفالات



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مشاركة الصغار



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تأتى هذه الاحتفالات فى أعقاب عيد العرش اليهودى



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تأتى هذه الاحتفالات فى أعقاب عيد العرش اليهودى



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انتشار الاحتفالات فى أنحاء البلدة القديمة فى القدس



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انتشار الاحتفالات فى أنحاء البلدة القديمة فى القدس



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انتشار الاحتفالات فى أنحاء البلدة القديمة فى القدس



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المحتفلون يرفعون الأعلام الإسرائيلية



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المحتفلون يرفعون الأعلام الإسرائيلية



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أجواء الاحتفال



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احتفالات بداية دورة جديدة فى قراءة التوراة