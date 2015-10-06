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تدشين شركة استثمارية بين الجيش وجهاز تنمية سيناء برأس مال 11 مليار جنيه

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تدشين شركة استثمارية بين الجيش وجهاز تنمية سيناء برأس مال 11 مليار جنيه تدشين شركة استثمارية بين الجيش وجهاز تنمية سيناء برأس مال 11 مليار جنيه

أعلن محافظ شمال سيناء اللواء السيد عبد الفتاح حرحور اليوم خلال وضع اكليل الزهور علي قبر الجندي المجهول بالعريش في اطار احتفالات بنصر أكتوبر بأنه سيجري تدشين شركة استثمارية بالاشتراك مابين القوات المسلحة وجهاز الوطني لتنمية سيناء والمحافظة براس مال قدرة 500 مليون جنيه، وأوضح حرحور إن راس المال سيرتفع الي 2 مليار جنيه بعد عام ثم يرتفع راس المال مرة اخري الي 11 مليار جنيها وذلك لاقامة عدة مشروعات عملاقة في مجال الصناعة .

كما تشهد محافظة شمال سيناء افتتاحات تنموية عديدة في اطار احتفالات انتصارات اكتوبر واكد مصدر كبير بديوان عام محافظة شمال سيناء بان اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء سيفتتح عدة مشروعات تتضمن افتتاح مدراس جديدة ومزراع نموذجية وقصور ثقافة كما سيففتح المحافظ مركز النيل للاعلام الجديد بمدينة بئر العبد في اطار احتفالات اكتوبر المجيدة.

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