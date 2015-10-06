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بالصور.. أول عملية جراحية لاستخراج 33 بيضة من ثعبان في الغردقة‎

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بالصور.. أول عملية جراحية لاستخراج 33 بيضة من ثعبان في الغردقة‎ بالصور.. أول عملية جراحية لاستخراج 33 بيضة من ثعبان في الغردقة‎

الثعبان بعد إجراء العملية الجراحية

قام الدكتور شارلي عاطف، طبيب بيطري، بتنفيذ عملية جراحية، لثعبان بلغ طوله 4,5 متر، وزنه 40 كيلو، وعمره 9 سنوات، ويذكر أن استمرت العملية لـ4 ساعاتٍ مُتواصلة، التي تم خلالها استخراج البيض، والذي كان ممتد على طول متر ونصف بطول الثعبان.

 وأشار “شارلي”، إلى أنه كان قد أجرى أشعة، قبل إجراء العملية، للتأكد من وجود البيض، ومعرفة حالته، وقد كانت العملية في الوقت الحرج، لأن البيض كان قد تأخر بداخل الثعبان لمدة تزيد عن شهر ونصف عن ميعاده، وأنه قد سبق وفشلت جميع الوسائل العلاجية الأخرى في المساعدة على إخراجه، مشيرًا إلى أن استمرار الوضع، كان سيؤدي إلى التهاب في قناه البيض والتهاب في الغشاء البريتوني، وتسمم، والذي كان سيؤدي إلى الوفاة، لذلك كان التدخل الجراحي لازمًا لإنقاذ حياة الثعبان، وقد تم ذلك بعد دراسة الحالة جيدًا، والتواصل مع أطباء من هولندا، لمناقشة الحالة معهم.

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