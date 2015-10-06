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«نتنياهو» يُصادق على عمليات اغتيال داخل وخارج فلسطين

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بنيامين-نتنياهو

بنيامين نتنياهو

تداولت إحدى الصفحات العبرية ، اليوم، منشور على لسان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخطوات التي أقرها الكابينت “الإسرائيلي” خلال اجتماعه الأخير، حيث كان من ضمنها بند (المصادقة على عمليات إغتيال داخل وخارج فلسطين لضرب “المحرضين”) والذي لم تتناوله وسائل الإعلام العبرية.

وجاءت البنود التي صدق عليها، “هدم بيوت المقاومين، زيادة عدد القوات في الضفة حسب الحاجة، آلاف أفراد الشرطة في القدس حاليا و سيتم زيادتهم، الشرطة ستقوم بتنفيذ مهام في قلب الأحياء العربية في القدس، شق طرق التفافية إضافية، القيام باعتقالات إدارية ضد مثيري الشغب، نشاط هجومي “عمليات اغتيال” داخل وخارج فلسطين لضرب المحرضين على العنف و العمليات ضد اليهود.

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