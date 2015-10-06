ننشر فيديو «خطاب النصر» للرئيس السادات أمام مجلسي الشعب والشورى في 14 أكتوبر

ننشر خطاب الرئيس الراحل محمد أنور السادات أمام مجلسي الشعب والشورى في الرابع عشر من أكتوبر عام 1973 بعد العبور وأثناء الحرب، والذي ركز فيه على نقطتي “الحرب والسلام” وأشاد بدور القوات المسلحة ورئيس أركانها وقت الحرب الفريق سعدالدين الشاذلي.

وأشاد الرئيس السادات خلال خطاب النصر بدور القوات المسلحة المصرية في تحقيق نصر أكتوبر العظيم، وجدد ثقته وثقة الشعب في الجيش وفي قياداته، قائلاً: “إن الواجب يقتضينا أن نسجل من هنا وباسم هذا الشعب وباسم الأمة ثقتنا المطلقة في قواتنا المسلحة”.

وتابع الرئيس السادات وهو يشير إلى رئيس أركان حرب القوات المسلحة آن ذاك الفريق سعدالدين الشاذلي قائلاً: “ثقتنا في قيادتها التي خططت”، لتعج قاعة مجلس الشعب بالتصفيق الحاد تحيةً لمهندس النصر، ليقف بعدها الفريق الشاذلي مؤديًا التحية العسكرية.

ووسط التصفيق الحاد من المتواجدين داخل قاعة مجلس الشعب، أضاف الرئيس السادات: “وثقتنا في ضباطها وجنودها الذين نفذوا بالنار والدم”، ثقتنا في إيمان هذه القوات المسلحة وثقتنا في علمها ثقتنا في سلاح هذه القوات المسلحة وثقتنا في قدرتها على استيعاب هذا السلاح”.

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