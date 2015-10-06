«القديس» و «الخواجة».. مواقف لا تُنسى

تقرير: محمد الموجي

مواقف عديدة، وعلاقة قوية جمعت «القديس» محمد محمد محمد أبو تريكة، بالخواجة مدرب كرة القدم البرتغالي مانويل جوزيه، بداية من طلب جوزيه لضم لاعب الترسانة صاحب الـ 25 عامًا، بموسم 2003 /2004، ودعمه لتقديم أفضل ما لديه، وصولًا إلى تصريحات جوزيه الأخيرة حول عودته لتدريب الأهلي بشرط تعيين «أبو تريكة» مديرًا للكرة.

الماجيكو سيئ

يٌطلق الحكم صافرته معلنًا انتهاء الشوط الأول من مباراة نادي الأهلي في مواجهة «الكروم» بالتعادل السلبي، «القديس» غير سعيد يدخل إلى غرفة الملابس، ينظر إليه «جوزيه» نظرة لوم، يعقبها عاصفة من النقد: أبو تريكة.. أنت أسوأ من أسوأ لاعب فى الكروم.. اذهب إلى الاستحمام.. مكانك الآن تحت الدش».

لم يُحبط «الماجيكو» من لوم مدربه، وصمم على مواصلة مسيرته الكروية، حيث حقق 25 بطولة مع النادي الأهلي محرزًا 79 هدفًا.

وقال جوزيه، خلال حوار تليفزيوني بقناة مودرن سبورت، علاقتي بأبو تريكة علاقة أب بابنه، هو لاعب يريد أن يتعلم كل شيء، وواحد من أفضل الشخصيات التي قابلتها في حياتي، بل هو الأفضل.

وأضاف، هو لاعب رائع، إحساسه جيد، يفكر في جميع الناس، وعندما تحتاج مساعدته تجده، هو شىء لا يصدق.

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حيلة جوزيه

ينظر تريكة لحارس مرمى «الملعب المالي»، يراه ثابتًا، فيبتسم متذكرًا حيلة «جوزيه» الخاصة بالركلات الحرة، والتي لم يستعن به طيلة 6 أعوام، يقترب من الكرة وكأنه سيسددها ثم يتوقف دون سبب، ثم يقتنص هدفًا لفريقه.

وذكر جوزيه: كنت أقول لأبو تريكة على خطة ليتبعها فى الركلات الحرة، اقترب يا تريكة من الكرة وكأنك ستسدد..وضع عينك على الحارس، ثم توقف واعتذر للحكم بأى حجة، ولو رأيت الحارس ثابتاً ضع الكرة من فوق الحائط البشرى مباشرة. أما لو رأيته يتحرك لتغطية الزاوية ضع الكرة فى زاوية الحارس.

يواصل «جوزيه» : قلت لأبو تريكة -حينها- أخيرًا سمعت كلامي، وفقًا لما نشره اللاعب حسام غالي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

بطل القارة

الحُلم الذي يراود أي رياضي، بل أي شخص أن تحصل على لقب الأفضل، يقترب هذا الحُلم كثيرًا من «الماجيكو» منه ففي عام 2008 ُرشح اللاعب المصري محمد أبو تريكة لجائزة أحسن لاعب في القارة السمراء، لكن الجائزة ذهبت للاعب التوجولي المحترف«أديبايور»، وحصل أبو تريكة على أفضل لاعب داخل القارة.

يدرك الأب الروحي أن الأمر -على الأقل- أزعج الفتى المدلل، فينصحه أن يهتم فقط بإمتاع الجمهور بالإنجازات الجماعية لأنها ستبقى في ذهن الجميع.

وقال أبو تريكة خلال حديثه مع الناقد الرياضي علاء صادق: جوزيه وقف بجواري بقوة بعد شهور قليلة من وصولي، عندما غاب عنى التوفيق في مباراة منخب مصر ضد ليبيا عام 2004، حيث أهدرت خلالها فرصة سهلة، وانهالت سهام النقد ضدي، وأكد لي أن أكبر نجوم الكرة في العالم أهدروا أسهل الفرص، ولكنهم ظلوا نجومًا، لأنهم أحرزوا بعدها أصعب وأهم الأهداف.

هل ينجح «القديس» و «الخواجة» في إعادة أمجاد الأهلي؟

في 6 أكتوبر من عام 2015، كشفت مصادر للإعلامي إبراهيم فائق، مقدم برنامج ساعة رياضة على قناة سي بي سي إكسترا، عن وصول البرتغالي مانويل جوزيه للقاهرة، خلال ساعات، وذلك فى اتفاق مسبق لتصوير أحد البرامج التلفزيونية.

وأضافت المصادر أن المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، تحدث مع مانويل جوزيه بشأن توليه مسئولية تدريب النادي الأهلي وأن البرتغالي استغرب من رفض أحمد سعيد نائب رئيس النادي توليه مسئولية تدريب الفريق.

وذكر، إن جوزيه اشترط تعيين اللاعب محمد أبو تريكة في منصب مدير الكرة في النادي الأهلي، فهل ينجح «القديس» و «الخواجة» في إعادة أمجاد الأهلي؟

مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود طاهر، أقال فتحي مبروك مدرب الفريق، ليتم تعيين عبد العزيز عبد الشافي «زيزو» كمدير فني مؤقت للمارد الأحمر.