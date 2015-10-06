حلف الأطلسى: هناك حشد كبير للقوات الروسية فى سوريا ومنها قوات برية

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج اليوم الثلاثاء إن هناك تقارير تتحدث عن حشد عسكري روسي كبير في سوريا يتضمن نشر قوات برية وسفن في شرق البحر المتوسط.

وقال ستولتنبرج "يمكنني أن أؤكد أننا شهدنا حشدا كبيرا للقوات الروسية في سوريا: قوات جوية ودفاعات جوية وأيضا قوات برية فيما يتصل بقاعدتهم الجوية وشهدنا أيضا زيادة في الوجود البحري."

فيما نقلت وكالة الاعلام الروسية عن الاميرال فلاديمير كومويدوف رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما في البرلمان الروسي قوله اليوم الثلاثاء ان روسيا لا تنفذ ولن تنفذ عمليات بمشاركة قوات برية في سوريا.

ونقلت الوكالة عن النائب قوله أيضا ان روسيا تعطل محاولات سفر مواطنين روس إلى سوريا للمشاركة في القتال مع جانبي الصراع.

>