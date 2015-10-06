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المنظمة الدولية للهجرة: وفاة 100 مهاجر فى البحر المتوسط منذ الأحد

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المنظمة الدولية للهجرة: وفاة 100 مهاجر فى البحر المتوسط منذ الأحد المنظمة الدولية للهجرة: وفاة 100 مهاجر فى البحر المتوسط منذ الأحد
قال جويل ميلمان المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة أنه وفقاً لتقارير من ليبيا صباح اليوم الثلاثاء فإن 100 من المهاجرين غير النظاميين قد فقدوا حياتهم فى البحر المتوسط منذ الأحد الماضى.

وقال المتحدث- فى مؤتمر صحفى بجنيف- أن عدد المهاجرين الذين فقدوا حياتهم فى البحر المتوسط هذا العام بلغ 2987 مهاجراً، وهو ما يصل إلى ثلاثة أرباع إجمالى المهاجرين الذين فقدوا حياتهم حول العالم هذا العام والبالغ عددهم 4093 مهاجراً.

وأوضح المتحدث أن التقارير من ليبيا مازالت غير مؤكدة وهى مبنية على جثث لمهاجرين شوهدت على الشاطئ الليبى وحيث تم مشاهدة 85 جثة فى إحدى المناطق، و10 جثث فى منطقة أخرى وهو ما أشار إليه فريق المنظمة فى ليبيا اليوم.

وأشار ميلمان إلى أنه مع دخول الشتاء وانخفاض حرارة البحر المتوسط فان تقارير المنظمة تشير إلى أن حوالى ألفين من المهاجرين وصلوا هذا الأسبوع إلى إيطاليا.

وذكر المتحدث أنه ومنذ الجمعة الماضى 2 أكتوبر فإن أكثر من 20 ألفاً من المهاجرين واللاجئين وصلوا إلى اليونان على متن قوارب من تركيا ليصل عدد من وصلوا عبر هذا الطريق إلى 421 ألفاً و341 مهاجراً ولاجئاً فى العام الجارى 2015.
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